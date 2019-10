Granada e outro material de armamento encontrados no aterro sanitário de Mirandela

Material de armamento, incluindo uma granada, foi encontrado no aterro intermunicipal situado em Mirandela e que recebe o lixo de todos os concelhos do distrito de Bragança, informou esta quinta-feira a GNR.

As autoridades receberam, na terça-feira, uma denúncia “a dar conta de que estaria material de armamento no aterro”, segundo informação divulgada pelas Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR.

Segundo a fonte, os militares que se deslocaram ao local para onde é encaminhado o lixo de 13 concelhos “apreenderam e recolheram 57 munições de diversos calibres, uma granada, três cartuchos e três invólucros”.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Mirandela.