Chuva e vento forte deixam oito distritos sob aviso amarelo no feriado

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo no feriado por causa da chuva e do vento, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Também Coimbra, Castelo Branco e Guarda estão sob aviso amarelo, mas por causa do vento.

Para o primeiro dia de Novembro, o IPMA prevê céu muito nublado e chuva forte e persistente no Norte e no Centro, com possibilidade de ocorrência de trovoada. O Sul do país não escapa à chuva, mas será mais fraca.

O resto do fim-de-semana prolongado vai continuar com céu muito nublado e chuva ou aguaceiros. As temperaturas vão descer, uma queda que será mais significativa nas regiões Norte e Centro no sábado e no interior e no Sul no domingo.

