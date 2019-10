Vice-presidente da ERC diz que negócio da TVI/Cofina põe em causa pluralismo nos media

Opinião contrária: o vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social considera que, ao contrário do resto do Conselho Regulador, o negócio da compra da Media Capital (dona da TVI) pela Cofina (proprietária do Correio da Manhã e da CMTV) “comporta um sério risco de diminuir o pluralismo jornalístico e a diversidade de opiniões nos media em Portugal”.

Foi por isso que Mário Mesquita votou, sozinho, contra três outros membros do Conselho Regulador que permitiram que o parecer enviado à Autoridade da Concorrência fosse positivo - o presidente Sebastião Póvoas, e os vogais Francisco Azevedo e Silva e João Pedro Figueiredo. Fátima Resende não votou por estar fora do país.

“A análise da programação da TVI e, especialmente, da CMTV nos relatórios de avaliação da ERC mostram à evidência o risco de aumentar a uniformidade na programação e na informação, com prejuízo para o pluralismo e diversidade na paisagem mediática portuguesa”, escreve Mário Mesquita na sua declaração de voto. Que admite que ainda poderem existir “consequências negativas” para a “estabilidade e autonomia da profissão de jornalista” que são “condições essenciais para assegurar o pluralismo, a diversidade e o rigor informativo no conteúdo dos media”.

O número dois do regulador do sector defende que a concentração, numa única empresa, de uma das televisões generalistas mais vistas (a TVI), de um “poderoso” grupo de rádio (a Media Capital Rádios), do jornal diário com maior difusão nacional (o Correio da Manhã) e alguns dos sites de media mais participados (como o IOL, MaisFutebol e até mesmo o do CM), e os “riscos inerentes ao desenvolvimento” desse grupo de comunicação “são motivos mais do que suficientes para que a ERC se recuse a dar o seu aval a essa operação”.