Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta: “Sinto-me melhor do que me sentia ontem”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve alta esta manhã depois de ter sido submetido a um cateterismo esta quarta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. “Sinto-me verdadeiramente melhor do que me sentia ontem a esta hora quando entrei”, disse aos jornalistas à saída do hospital.

Marcelo diz que terá uma “agenda normal” a partir do próximo domingo ou segunda-feira. “Para a semana já teremos a Web Summit, terei de me lançar outra vez a uma tarefa ainda mais premente com a chegada do Inverno que é a dos sem-abrigo e logo a seguir terei uma visita de Estado a Itália e uma ida a Paris.”

Questionado sobre a recandidatura ao cargo, o Presidente da República disse que a saúde é um factor importante. “Posso dizer que tendo corrido bem esta cirurgia e sendo a evolução seguinte positiva, isso é um factor positivo na ponderação que irei fazer daqui por um ano, em Outubro do ano que vem.”