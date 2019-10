“Sundae Bloody Sundae”: McDonald’s Portugal retira campanha que aludia a massacre irlandês

A McDonald's Portugal lançou uma campanha de Halloween com o slogan “Sundae Bloody Sundae” — uma alusão à música Sunday Bloody Sunday dos U2 — para oferecer um sundae na compra de outro. A música da banda irlandesa retrata o “domingo sangrento”, 30 de Janeiro de 1972, quando soldados britânicos mataram 13 republicanos norte-irlandeses desarmados que marchavam contra a discriminação em Derry, na Irlanda do Norte.

A referência utilizada na campanha gerou polémica nas redes sociais assim que fotografias da mesma começaram a circular. Um utilizador do Twitter partilhou uma imagem do cartaz com a legenda: “Portugal está cancelado”. Fintan Walsh, jornalista irlandês, partilhou a mesma imagem e escreveu: “Detesto fazer-te isto, McDonald's, mas a Sunday Bloody Sunday é sobre um massacre que aconteceu em Derry, em 1972”.

Mais populares A carregar...

Ao Correio da Manhã, a McDonald's referiu que nunca teve “o intuito de estabelecer qualquer ligação a eventos históricos ou, de alguma forma, insultar alguém” e garantiu que o material já foi retirado dos restaurantes.

Foto Mural da fotografia icónica do “Bloody Sunday”, o momento em que um padre usa um lenço para transportar um ferido por entre o tiroteio CLODAGH KILCOYNE/REUTERS