​No PÚBLICO de ontem saiu mais um brilhante texto de Santana Castilho, do qual transcrevo “morre lentamente uma sociedade que não acarinha os seus professores.” Desde o ministério de Maria de Lurdes Rodrigues, temos vindo a assistir a ignominiosas campanhas, por vezes subliminares, contra a classe docente.

Sou professor reformado, mas tive a sorte de ter exercido a docência em tempos de respeito pelos professores. Dói ver a actual onda de desrespeito e violência em ambiente escolar. Há situações de brutal tensão, que têm provocado o esgotamento e até depressão em colegas no activo. Urge repor a dignidade duma profissão que constrói o futuro.

No recente caso duma secundária em Lisboa, assistimos a uma imediata sanção a um professor, sem antes se apurarem responsabilidades... ou alguém acredita que a reacção erradíssima desse professor, ainda que em substituição, foi apenas resultado dum desequilíbrio do mesmo? Isto é: sem averiguações e sem processo disciplinar, um docente já está castigado e o discente que provocou a sua reacção não sofre sanção?

José Sousa Dias, Ourém

Pavilhão Rosa Mota

Penso que não há nenhum português que não goste de Rosa Mota. No entanto discordo totalmente que se dêem nomes de atletas vivos a estruturas públicas por várias razões, uma delas porque ninguém sabe se depois de deixarem de ser desportistas continuarão a ser o bom exemplo que lhes motivou a honraria: pavilhão Rosa Mota, pavilhão Carlos Lopes, estádio Sérgio Conceição, aeroporto Cristiano Ronaldo, tudo isto são exemplos flagrantes da pequenez de espírito e provincianismo do nosso pequeno país.

Quanto a marcas comerciais patrocinarem a recuperação de algumas dessas estruturas acho bem e até um serviço público: veja-se o estado a que o Estado deixou chegar o Pavilhão dos Desportos Carlos Lopes, de degradação total. Essas empresas prestam um inegável serviço à comunidade e aos contribuintes que estão fartos de serem chamados a tudo pagar, sendo portanto natural que queiram ver o seu nome associado ao que ajudaram a pagar e merecedoras do respectivo benefício comercial.

Quanto a Rosa Mota, apenas vi na televisão o seu nome por baixo do da marca comercial que patrocinou a recuperação do edifício e não acho, pelo que vi, que haja qualquer desrespeito, até achei de razoável sensatez a solução encontrada, achando sim a sua reacção um pouco emocionalmente exagerada e, já agora a do Presidente da República, numa exaltação claramente excessiva da ex-atleta.

O que Portugal necessita é de mais marcas comerciais que queiram patrocinar a recuperação de monumentos e estruturas públicas, à semelhança desta que recuperou o Palácio de Cristal no Porto.

Carlos Duarte, Lisboa