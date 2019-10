Um pesadelo negro envenena o Nordeste há mais de 60 dias

Há dois meses que manchas de petróleo começaram a aparecer no litoral dos estados do Nordeste brasileiro, ameaçando ecossistemas fundamentais, a economia local e a vida de centenas de comunidades piscatórias. As autoridades federais foram muito lentas a reagir e tem sido o esforço de centenas de voluntários que se mobilizaram espontaneamente para limpar as praias que tem permitido conter alguns dos impactos.

