Pentágono revela vídeos da operação que matou líder do Daesh

O Pentágono divulgou as primeiras imagens do ataque das forças especiais norte-americanas que levou à morte do líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, na Síria, no fim-de-semana passado, e avisou que o grupo jihadista pode tentar fazer atentados de “vingança”.

Num vídeo a preto e branco, com pouca definição, filmado a partir do ar, vê-se o grupo de operações especiais a aproximar-se da casa e meios aéreos norte-americanos a disparar contra militantes jihadistas. As imagens mais impressionantes são de uma enorme coluna de fumo a erguer-se depois de bombas terem arrasado o complexo onde se encontrava Baghdadi.

“Parece-se muito com um parque de estacionamento, com vários buracos”, disse o general dos Fuzileiros Kenneth MacKenzie, comandante das forças norte-americanas no Médio Oriente. A destruição completa do complexo teve o objectivo de “assegurar que não iria servir de local de peregrinação sob nenhuma forma”, explicou McKenzie durante uma conferência de imprensa. “Agora é apenas mais um pedaço de terra”, afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Baghdadi tornou-se o homem mais procurado dos EUA depois de, sob a sua liderança, o Daesh ter obtido largos ganhos territoriais na Síria e no Iraque onde instituiu um regime fundamentalista que atraiu milhares de jihadistas de todo o mundo.

McKenzie disse ainda que é provável que os militantes do Daesh que permanecem activos possam tentar levar a cabo atentados de vingança. “Suspeitamos que eles irão tentar algum tipo de ataque de retribuição e estamos preparados para isso”, afirmou.

O general não se pronunciou directamente sobre a descrição feita pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, quando anunciou a morte de Baghdadi, tendo relatado que o líder terrorista “chorou, gemeu e gritou” nos seus momentos finais. “Ele rastejou para um buraco com duas crianças pequenas e fez-se explodir, enquanto as suas pessoas permaneciam em cima. Portanto podem deduzir que tipo de pessoa é esta”, disse McKenzie.