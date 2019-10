Explosão em comboio causa mais de 60 mortos no Paquistão

A explosão de uma botija de gás num comboio no Paquistão causou pelo menos 65 mortos e 40 feridos, muitos dos quais em estado grave.

O acidente ocorreu a bordo do comboio que liga as cidades de Karachi, no sul, a Rawalpindi, perto da capital Islamabad. O incidente deu-se quando uma botija de gás utilizada por alguns passageiros para aquecer comida explodiu, segundo o ministro responsável pelo transporte ferroviário, Sheikh Rashid Ahmed, citado pela BBC.

As imagens mostram as carruagens envolvidas em fumo e chamas. O fogo estendeu-se a três das carruagens do comboio que fazia o serviço diário Tezgam, um dos mais antigos dos serviços ferroviários do Paquistão, segundo o jornal paquistanês Dawn.

Ao fim de algumas horas, o incêndio foi dominado, os restos da carruagem removidos e a circulação retomada. As equipas de investigação forense estão ainda a analisar o material genético das vítimas para poder fazer uma identificação, diz o Governo.

O balanço do número de vítimas divulgado pelas entidades oficiais apresenta algumas discrepâncias. O Governo de Islamabad refere 65 mortos, embora alerte que o número possa vir a subir perante uma elevada quantidade de feridos em estado grave que foram hospitalizados. O executivo de Rahim Yar Khan, a região onde ocorreu o incidente, diz que morreram pelo menos 73 pessoas.

O comboio estava lotado e muita gente pode ter morrido ao saltar das carruagens quando ainda estavam em andamento. Pelo menos 40 pessoas foram hospitalizadas, algumas com ferimentos graves. As autoridades avisam que o número de mortos poderá ainda subir, uma vez que em média cada carruagem tem lotação para 70 pessoas.

Apesar de ser proibido viajar de comboio com material inflamável, muitos passageiros continuam a levar consigo botijas de gás, fogões e óleo para cozinhar a bordo. Trata-se de viagens muito longas – o percurso do Tezgam, por exemplo, costuma durar mais de 25 horas.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, disse estar “profundamente triste com a terrível tragédia” e garantiu que será aberta uma investigação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro dos caminhos-de-ferro assumiu que houve uma “falha” dos serviços ferroviários por não terem impedido a entrada de material inflamável. É provável que os passageiros tenham “escondido a botija de gás nas suas roupas”, disse ao Dawn Nabila Aslam, funcionário dos caminhos-de-ferro.

Este é já o pior desastre ferroviário no Paquistão na última década, onde os acidentes que envolvem muitas vítimas mortais são comuns por causa das más condições das infra-estruturas ferroviárias e por geralmente os comboios andarem extremamente lotados. Em 2007, 56 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas na sequência do descarrilamento do Expresso de Karachi.

Dois anos antes, mais de 130 pessoas morreram depois de três comboios terem colidido na província de Sindh, naquele que foi um dos piores desastres ferroviários de sempre no país.