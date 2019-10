Manuel Salgado reconduzido na liderança da empresa municipal de obras

O ex-vereador do Urbanismo de Lisboa, Manuel Salgado, foi esta quinta-feira reconduzido como presidente da SRU, a empresa municipal à qual a câmara entregou a execução das grandes obras. Tal como se esperava, a continuidade do arquitecto na empresa teve nove votos a favor e oito contra.

A votação foi secreta, mas CDS, PCP, BE e um vereador do PSD anunciaram publicamente que votariam contra. O outro eleito do PSD, Teresa Leal Coelho, disse no entanto que votaria a favor, o que desempatou o escrutínio. A comissão política da concelhia social-democrata tinha dado indicação para os vereadores votarem desfavoravelmente.

Salgado entrou para a liderança da empresa há um ano por ser vereador do Urbanismo. Como entretanto abandonou esse cargo tornou-se necessário votar a sua continuidade, uma vez que passou a ser um simples cidadão.

A SRU passou a ser responsável, há cerca de um ano, pela execução dos projectos mais emblemáticos do actual executivo, como os programas Uma Praça em Cada Bairro, Escola Nova e Programa de Renda Acessível. Nesse momento deixou de ter competências de licenciamento urbanístico, como tinha até então, regressando estas à autarquia, onde o novo titular da pasta do Urbanismo é Ricardo Veludo, que poderia ter ido para a liderança da SRU se assim o quisesse, de acordo com os estatutos da empresa.

Quando anunciou a sua saída da câmara, ao Expresso, Manuel Salgado manifestou vontade em permanecer na SRU e Fernando Medina acedeu. A proposta esteve para ser votada há duas semanas, mas acabou por ser adiada porque não havia maioria suficiente para a aprovar.

Desde cedo que houve oposição à continuidade de Salgado na empresa municipal e o BE, parceiro de governação de Medina, foi o primeiro a demonstrá-la, anunciando que levaria a votos uma proposta alternativa para que tal não acontecesse. Manuel Grilo, eleito bloquista, lamentou que esse documento não tivesse sido agendado para votação e disse mesmo que o presidente da câmara estava a fazer uma “tentativa de condicionamento da agenda política do Bloco inaceitável”.

Também o CDS e o PCP se mostraram contra a manutenção de Salgado, mas onde o assunto fez correr mais tinta foi no PSD. João Pedro Costa, que em Agosto tinha dito ao PÚBLICO que não via motivos para mudar a administração da empresa, anunciou que votaria contra agora, enquanto Teresa Leal Coelho se baseou nessas declarações para dizer que não via motivos para não votar a favor.

“É descabido e abusivo o recurso descontextualizado" a essas declarações “para tentar justificar um eventual sentido de voto diferente do PSD”, argumenta João Pedro Costa na declaração de voto que entregou esta quinta-feira. “Uma vez que essas declarações se referiam à interrupção do mandato de uma administração em plenas funções, sem justa causa e sem novos factos que justificassem tal despedimento, e não à nomeação de uma nova administração, situação que agora se coloca.”

Quem também não concordava com a recondução de Salgado era Helena Roseta, que deixou há poucos dias a presidência da Assembleia Municipal. “Quem sai, deve sair completamente. É um erro político grave querer mantê-lo”, disse.