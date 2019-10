Hotel poderá ser construído na praia da Memória para depois ser demolido

A nova versão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) tornada pública no final do ano passado prevê a demolição de centenas de edifícios junto às praias entre Caminha e Espinho. Ao abrigo desta directiva estarão limitadas ou proibidas as construções em áreas críticas expostas a fenómenos extremos e ao risco de erosão e de inundações. Da lista de imóveis que irão desaparecer fazem parte o Edifício Transparente ou o antigo Colégio Internacional, no Porto, onde agora funciona uma discoteca.

