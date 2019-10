Confraria da cerveja, cartas e polémica: a novela Super Bock — Rosa Mota está para durar

A novela vai longa, mas o final parece ainda uma miragem. Quatro dias depois de Rosa Mota ter enviado uma carta a Rui Moreira, dizendo-se “definitiva e claramente enganada” por o nome do “seu” pavilhão ser Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota – e não o contrário, como estaria convencida –, Manuela Melo, ex-vereadora da Cultura da Câmara do Porto, enviou também uma missiva ao presidente da autarquia: pelo “desrespeito” a um símbolo do Porto, terá comunicado a sua saída da Comissão de Toponímia da cidade. E não ficou sem resposta: o autarca transformou a réplica em comunicado, “por uma questão de transparência”, e quis esclarecer aquilo que diz ser uma “campanha de desinformação” com “clara índole política”.

