A Carris prevê ter mais 11,6 milhões de passageiros em 2020 do que no fim deste ano. A empresa lisboeta, desde 2017 na esfera municipal, conta transportar 127,4 milhões de pessoas no próximo ano e espera que a frota já esteja próxima dos 700 autocarros.

No Plano de Actividades e Orçamento (PAO) para 2020, que esta quinta foi votado na câmara e ainda será discutido na assembleia municipal, a Carris assume que este aumento esperado de passageiros é o mais expressivo desde que a empresa passou para a gestão da autarquia e que isso se deve, em grande medida, à redução do preço dos passes que se verificou a meio de 2019.

A transportadora revela que tinha 611 autocarros no fim de 2018 e que espera terminar este ano com 666 (mais 55). Daqui a um ano a expectativa é que a frota atinja os 693 veículos e, em 2023, os 736. Quanto a eléctricos só deve haver reforços no segundo semestre de 2021, quando chegarem os primeiros quatro de um lote de 15 encomendados este ano. A frota de eléctricos, actualmente nos 56 veículos, assim se deve manter no próximo ano, crescendo em 2021 para 60 e em 2022 para 81.

No orçamento para 2020 a fatia maior de despesa está reservada à compra e reparação de autocarros (26,9 milhões), havendo ainda 1,5 milhões para reparação de eléctricos e 1,3 milhões para investimento em linha férrea.

O PAO, que não apresenta novidades de grande monta, revela ainda assim que deverá verificar-se no próximo ano “o prolongamento da linha de eléctrico 24 com ligação da Praça Luís de Camões ao Cais do Sodré”, que chegou a ser equacionada para 2019. Prevê-se também, segundo o documento, “iniciar a implementação de um sistema de corredores bus de alto desempenho, estando prevista a sua concretização na Estrada de Benfica, na Junqueira e em Alcântara”.