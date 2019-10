Óbidos recebe este ano uma Vila Natal espacial

À medida que o Natal se aproxima, Óbidos prepara-se para oferecer a sua Vila Natal que, este ano é dedicada ao espaço. O convite da autarquia, que com este e outros eventos procura, ao longo do ano, atrair os turistas e curiosos à pequena vila da região Oeste, é para “navegar rumo à Lua e de volta à Terra”. O evento decorre de 29 de Novembro a 5 de Janeiro de 2020.

“Entre a Lua e a Terra vivemos nós, sonhando com um mundo mais perfeito, mais equilibrado e repleto de momentos que nos completam e em nós permanecem, em memórias desta viagem”, resume a organização, em comunicado. O programa prevê dezenas de espectáculos, que incluem “magia, bolas de sabão, teatro, música, marionetas e circo”.

Foto Óbidos Vila Natal, 2018. DR

A pensar no tema do espaço, estão disponíveis um simulador de vaivém espacial (gratuito); mas também, sem nunca esquecer um Natal branco, uma pista de gelo (4€/15m) e um parque de neve artificial (gratuito), onde as famílias podem criar o seu próprio boneco de neve; uma rampa de gelo (gratuito), para deslizar numa bóia a alta velocidade; e um comboio de Natal (1,50€ com três voltas).

As outras propostas passam por um labirinto feito de lixo recolhido nas praias (gratuito); um circuito de “bumper cars”, um nome pomposo para os carrinhos de choque (5€/5min); e, ainda, passeios de burro (2€), escorregas, arborismo, pinturas faciais, trampolins, um carrossel (2€), entre outras actividades. Enquanto os miúdos estão entretidos, os pais podem ir provar a tradicional Ginja de Chocolate ou mesmo um pão-de-ló também de chocolate.

Foto Óbidos Vila Natal, 2018. DR

Os bilhetes já estão à venda e, este ano, há um bilhete que é mais caro um euro face ao regular, porque inclui o acesso à roda gigante. Assim sendo, um bilhete normal custa 7€/adulto (maiores de 12 anos) e 5€/criança. Há descontos para grupos, escolas e para famílias (20€ para dois adultos e duas crianças; 24€ no caso de três crianças; ou 28€ para uma família de seis elementos).

Hórarios 29 Novembro/ de 2 a 6 Dezembro/ de 9 a 13 Dezembro/ 16, 17, 24 e 31 Dezembro : das 11h às 16h. 25 de Dezembro e 1 de Janeiro: das 16h às 20h. Sábados, Domingos e restantes dias: das 11h às 19h.

Quanto aos horários, nos primeiros dias (de 29 de Novembro a 1 de Dezembro), a Vila Natal está aberta das 11h às 19h; durante a semana das 11h às 16h; e aos fins-de-semana a festa prolonga-se até às 19h, sempre dentro da Cerca do Castelo. O melhor sítio para estacionar? Junto ao Posto de Turismo, que fica a 200 metros da entrada da vila. Se não conseguir, há bolsas de estacionamento para mais de quatro mil viaturas.

Texto editado por Bárbara Wong