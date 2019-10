Fiat Chrysler e PSA confirmam fusão e Carlos Tavares vai ser o CEO do novo gigante

A Fiat Chrysler e a PSA (proprietária da Peugeot, Citroën e Opel) confirmaram, na manhã desta quinta-feira, a sua fusão. As duas empresas anunciaram em comunicado que vão trocar metade das suas acções para se tornarem no quarto maior fabricante automóvel do mundo no que diz respeito às vendas, atrás da Volkswagen, Toyota e Renault-Nissan.

“O Conselho de Supervisão da Peugeot S.A e o Conselho de Direcção da Fiat Chrysler acordaram, de forma unânime, trabalhar com vista à associação total dos seus respectivos negócios, através de uma fusão 50/50. Ambos os conselhos deram às respectivas equipas a tarefa de finalizar as discussões para se chegar a um memorando de entendimento vinculante nas próximas semanas”, lê-se no comunicado tornado conhecido nesta quinta-feira.

Ambos os conselhos de administração “partilham a convicção de que este movimento ousado” criará um novo líder na indústria — de facto, acrescenta o comunicado, as receitas combinadas de ambas as empresas chegariam aos 170 mil milhões de euros “e um lucro operacional recorrente de mais de 11 mil milhões de euros”, de acordo com os resultados de 2018, que excluem a Magnetti Marelli e a Faurecia.

O presidente da Fiat John Elkann vai presidir o grupo, que terá sede na Holanda. Já o actual presidente executivo da Peugeot desde 2014, Carlos Tavares, vai ser o novo CEO pelos próximos cinco anos e será também membro do Conselho de Administração.

“Esta convergência traz um valor significativo para todos os accionistas e abre um futuro risonho para a entidade que surgirá desta fusão. Estou satisfeito com o trabalho que já foi feito com o Mike [Manley, presidente executivo da Fiat] e ficarei muito feliz por trabalhar com ele para construir uma grande empresa juntos”, diz Carlos Tavares, citado no comunicado.

As duas empresas acrescentaram que esta fusão não irá levar ao encerramento de nenhuma fábrica.

A ítalo-americana Fiat Chrysler vai pagar aos seus accionistas um dividendo de 5500 milhões de euros e entregar-lhes as suas acções na sua unidade de fabrico de robôs.