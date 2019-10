V. Setúbal prolonga a saga dos empates

O V. Setúbal mudou de treinador na última jornada, na sequência de um empate, e Albert Meyong, o novo técnico dos sadinos, estreou-se da mesma forma. Na 9.ª jornada da Liga portuguesa, o Santa Clara não foi além de um 1-1, nos Açores, mantendo-se confortavelmente a meio da classificação.

O resultado ficou fechado nos primeiros minutos da partida. Aos 6’, Osama Rashid cobrou um livre directo de forma irrepreensível, em zona central, surpreendendo Makaridze. Mas a resposta do Vitória não tardou. Aos 12’, também num lance de bola parada, Bruno Pires (ou Pirri) empatou com um golpe de cabeça, na sequência de um canto.

O relvado estava pesado mas não impediu que, especialmente no segundo tempo, se construíssem ocasiões nas duas balizas. Num jogo com 31 remates (17 para o Santa Clara, 13 para os setubalenses) e com uma expulsão (Semedo, aos 87’), o marcador já não voltou a funcionar e as duas equipas continuarão separadas por três pontos.