Sporting em viagem para um local de velhos traumas

Descontando Benfica, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães – os habitualmente mais capazes de fazer frente aos “grandes” –, apenas cinco estádios da I Liga são mais traumáticos para o Sporting do que a Mata Real, em Paços de Ferreira, onde os “leões” venceram apenas metade dos duelos jogados. É para lá que viajam nesta quinta-feira e é lá que tentarão (19h45, Sporttv) manter a recuperação que fizeram nos últimos anos.

É que entre 2000 e 2005, o Paços de Ferreira travou quatro vezes o Sporting (duas delas com resultados expressivos). Entre 2010 e 2015 fê-lo mais cinco vezes. Mais recentemente, desde 2015, os duelos têm caído para o lado “leonino”. Uma mudança no estatuto de “trauma” da Mata Real para o Sporting, mas que não apaga todo o capital de dificuldades construído no início do milénio.

Frente ao Paços de Pepa, o Sporting terá pela frente uma equipa com dados estatísticos curiosos. O Paços é, por um lado, a quarta equipa que mais remates faz por jogo (14) – inclusivamente mais do que Benfica e Sporting –, mas também é, por outro, a equipa da I Liga que menos acerta nas balizas adversárias (apenas 2,5 por jogo). Em suma, remata muito, mas mal.

A equipa pacense é, ainda, a segunda pior defesa do campeonato, mas é das formações que menos remates concedem aos adversários. Em suma, defendem globalmente bem, mas, nos poucos remates que permitem, geralmente sofrem golos.

As dificuldades pacenses na tabela – estão em lugar de descida – significam, para o treinador do Sporting, um desafio acrescido. “Vai ser um jogo difícil. É uma equipa que tem de começar a ganhar jogos, para não correr o risco de abrir um fosso para os outros. Vão tentar a todo o custo vencer, mas queremos chegar aos 17 pontos, sabendo que temos de respeitar o Paços, uma equipa bem orientada”, disse Silas, na antevisão de uma partida na qual não terá Wendel, a contas com um processo disciplinar interno.

Já Pepa, treinador do Paços – que não poderá contar com Maracás, lesionado –, aproveitou a antevisão do jogo para destacar o crescimento do Sporting sob o comando de Silas. “O Silas é um bom treinador. Não é normal em tão pouco tempo chegar a um grande, mas isso também é sinal de competência. Desejo-lhe tudo de bom, menos neste jogo, e o que posso dizer é que se nota o que quer e que o processo está a crescer”, apontou.