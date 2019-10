Sporting passa com dificuldade em Paços de Ferreira

Cumprida a 9.ª jornada da Liga portuguesa, o Paços de Ferreira vai continuar mergulhado na zona de despromoção. Nesta quinta-feira, os pacenses averbaram a sexta derrota na prova (1-2), às mãos de um Sporting que consolidou o quarto lugar com o terceiro triunfo consecutivo na prova.

Luiz Phellype marcou à antiga equipa logo aos 11’, desviando na pequena área um cruzamento de Bruno Fernandes. O Paços demorou a responder e só se tornou verdadeiramente incómodo para o Sporting no segundo tempo.

Com um maior caudal ofensivo, os anfitriões chegaram ao empate aos 74’, graças a um cabeceamento de Douglas Tanque na sequência de um pontapé de canto. Mas bastaram cinco minutos ao Sporting para empatar, tirando partido de uma mão na bola de Luiz Carlos, dentro da área. Na conversão do penálti, Bruno Fernandes assegurou os três pontos aos “leões”, que somam 100% de triunfos no campenato sob as ordens de Silas.