Sporting oficializa corte com claques junto de autoridade desportiva

O afastamento institucional do Sporting relativamente a dois grupos organizados de adeptos (Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI) já foi comunicado junto das entidades desportivas competentes. Em resposta às perguntas do PÚBLICO, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) confirmou que, no dia 29 de Outubro, o Sporting “solicitou a suspensão do registo” destes dois grupos, no cumprimento das formalidades legais.

O Sporting deixará, assim, de ser responsável pelo envio do “registo sistematizado e actualizado dos filiados” destes dois Grupos de Adeptos Organizados (GOA), sendo que, nas palavras da APCVD, estas duas claques passam a “constituir-se, simplesmente, como um grupo organizado de adeptos sem quaisquer privilégios” no que diz respeito a apoios do clube.

Nas duas últimas partidas em Alvalade, tanto Juventude Leonina como Directivo Ultras XXI não puderam levar tarjas e bandeiras para a Curva Sul, sector reservado para os quatro GOA do clube. Esta mesma bancada, de resto, deixa de estar reservada aos dois grupos, que estão obrigados a adquirir os bilhetes na condição de sócio, sem os descontos a nível de preço de que usufruíam com o acordo. Esta proibição na entrada de material poderá estender-se a outros estádios, visto que a utilização destes objectos requer a aprovação conjunta do promotor do espectáculo, forças de segurança e serviços de emergência.

O anúncio da criação da APCVD foi feito pelo primeiro-ministro António Costa, dias após o ataque à Academia de Alcochete. Antes da entrada em cena desta autoridade, era o IPDJ o responsável pelo controlo do registo dos membros pertencentes a grupos organizados de adeptos. Em declarações ao PÚBLICO, Vitor Pataco, presidente deste instituto, mostra-se compreensivo com a decisão tomada pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas.

Foto Claques já tinham criticado corte dos apoios na partida frente ao Rosenborg LUSA

“Como presidente do IPDJ defendo que estes grupos constituam um factor positivo e galvanizador do espectáculo positivo. As claques comprometem a experiência dos espectadores se não souberem criar um ambiente agradável. Nesse contexto, a decisão do presidente do Sporting traduz-se numa reprovação de comportamentos negativos”, afirma Vítor Pataco, presidente do IPDJ desde Setembro de 2018. Defendendo o direito dos membros da claque a contestar as más exibições da equipa, o dirigente enfatiza os “limites razoáveis” a que se devem cingir estes protestos. De acordo com dados do IPDJ, em Fevereiro estavam registados 28 GOA em Portugal, num total de 4701 membros.

"Juve Leo” disponível a negociar com direcção

No dia 20 de Outubro, na sequência dos incidentes no Pavilhão João Rocha durante uma partida de futsal, a direcção do Sporting anunciou um corte total de apoios a dois dos quatro grupos registados pelo clube, alegando que as claques em questão faltaram com o apoio aos atletas e possuíam dívidas consideráveis relativas a bilheteira. Brigada Ultras Sporting e Torcida Verde, por outro lado, continuam a beneficiar das vantagens celebradas no protocolo assinado em Julho de 2018.

Após a decisão da direcção “leonina”, fonte do clube descreveu ao PÚBLICO os privilégios que os adeptos das claques perderiam: ajudas de custo nas deslocações, lugares anuais com 50% de desconto, bilhetes com preço reduzido, apoios financeiros na realização de coreografias e os espaços cedidos pelo Sporting para o armazenamento de materiais.

Em resposta, as claques afectadas pela decisão garantiram que o apoio aos atletas “leoninos” nunca foi colocado em causa, afirmando que as razões invocadas pela direcção não eram válidas para a rescisão do acordo. Também a decisão de lhes retirarem as “casinhas” mereceu contestação, com os grupos a defenderem que o prazo de cinco dias para abandonarem o espaço deveria ser, de acordo com o estipulado no protocolo, de 30 dias.

Nas bancadas de Alvalade, o ambiente não tem sido de cordialidade. Proibidos de entrarem com faixas, membros da Juventude Leonina estamparam o nome da claque em t-shirts, exibindo-as nos jogos com o Rosenborg, para a Liga Europa, e com o V. Guimarães, para o campeonato. Nesta última partida, para além dos cânticos dirigidos a Varandas, foram utilizados alguns artefactos pirotécnicos nas bancadas, entre os quais uma tocha verde que foi posteriormente arremessada para o terreno de jogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, apesar do clima de crispação entre claques e clube, foi a própria “Juve Leo” a tentar abrir uma porta de comunicação para apaziguar os ânimos. No comunicado publicado na terça-feira, a claque mostrou-se disponível para se sentar à mesa com a direcção dos “leões”, de modo a facilitar um novo acordo. “A JL, apesar de todos os actos precedentes, encontra-se na disponibilidade para reunir e encontrar um entendimento comum que possa favorecer o Sporting e, em particular, os seus profissionais, nunca lhes faltando o apoio que merecem”.

De acordo com este grupo, o diálogo “é a única via possível e aquela que respeita a instituição centenária que é o Sporting, os seus adeptos e os seus sócios, o grande activo das instituições”. Por último, afirmam que esta desavença não deve ser "o objecto do foco de uma direcção a contas com problemas, de certo, mais importantes a resolver”.

O Sporting ainda não reagiu oficialmente a esta posição da claque.