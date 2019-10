Portugal conquista três medalhas no Europeu de acrobática

Portugal conquistou nesta quinta-feira duas medalhas de prata e uma de bronze na estreia, na competição sénior do Campeonato da Europa de ginástica acrobática, que se disputa em Holon, Israel.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia (ACMAIA) alcançaram uma das medalhas de prata, na categoria de grupos femininos, no exercício de dinâmico (atingiram os 29.070 pontos), ficando apenas atrás da Bélgica, que conquistou o ouro.

Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira (igualmente da ACMAIA) também conquistaram a prata, na categoria de pares femininos, no exercício de equilíbrio, com uma pontuação de 29.020. O ouro foi arrebatado pela Rússia. “Sinto que fizemos os melhores esquemas que conseguíamos e que demos tudo o que podíamos para representar bem o país. Estou muito orgulhosa do percurso que tivemos até hoje e, mais ainda, da minha colega Rita que, para primeiro europeu não cedeu à pressão e deu tudo dela”,afirmou Rita Ferreira, citada num comunicado da Federação de Ginástica de Portugal.

Já Henrique Silva, Henrique Pinheiro, Frederico Silva e Miguel Silva (também da ACMAIA) conquistaram o bronze no exercício de equilíbrio, com uma pontuação de 28.900.

Nota ainda para o par misto Bruno Tavares e Carolina Dias (ACMAIA), que terminou no quarto lugar, com 27.820 pontos.