Barty e Bencic atingem meias-finais

Depois da sorte de ser chamada à acção, para substituir Naomi Osaka, o azar estragou os planos de Kiki Bertens de ir mais longe nas Shiseido WTA Finals Shenzhen. Mas, ao decidir jogar nas últimas nove semanas, a holandesa ficou sem forças para competir a um nível alto e foi forçada a abandonar o court quando defrontava Belinda Bencic, permitind que a suíça acompanhasse Ashleigh Barty nas meias-finais das WTA Finals.

Bencic (7.ª no ranking), que há semanas negara a qualificação directa da holandesa ao derrotá-la em Moscovo, mostrou estar melhor fisicamente nesta fase final da época, e depois de vencer o set inicial, viu Bertens (10.ª) abandonar, esgotada, a 7-5, 1-0. “Já não tinha energias. Dei tudo o que tinha este ano”, frisou Bertens.

Barty (1.ª) confirmou o primeiro lugar no Grupo Vermelho, ao bater Petra Kvitova (6.ª), por 6-4, 6-2, e irá discutir um lugar na final com Elina Svitolina, que terminará a fase de grupos defrontando a suplente Sofia Kenin — chamada a substituir a lesionada Bianca Andreescu. No Grupo Púrpura, falta apurar uma semifinalista, que sairá do duelo entre Karolina Pliskova e Simona Halep.

No Rolex Paris Masters, Alexander Zverev (6.º) assegurou a presença nas Nitto ATP Finals, onde irá defender o título, depois de vencer o encontro de estreia, diante de Fernando Verdasco (49.º), por 6-1, 6-3, e ver Matteo Berrettini (9.º) perder com Jo-Wilfred Tsonga (35.º), por 6-4, 6-3.

Berrettini continua no oitavo e último lugar elegível na Corrida para Londres, mas está agora dependente dos resultados de Gael Monfils — que precisa de chegar às meias-finais para ultrapassar o italiano — depois de Stan Wawrinka ter sido eliminado por Rafael Nadal, com um duplo 6-4.

Antes, Novak Djokovic ultrapassou Kyle Edmund (75.º), por 7-6 (9/7), 6-1, e, nos “quartos”, vai reencontrar Stefanos Tsitsipas (7.º).