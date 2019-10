Uma comédia de Noël Coward com vista para o fim do amor vai andar pelo país

Noël Coward parece andar esquecido no continente Europeu. Mas não no Reino Unido, nota Jorge Silva Melo, onde as suas peças continuam a encher teatros do West End londrino. Trata-se de “uma espécie de Europexit”, graceja o encenador, agora que se prepara para iniciar uma longa digressão nacional — coisa rara no presente teatro português — na apresentação de Vidas Íntimas, texto parido pelo autor inglês em 1929, durante um escasso período de quatro dias. “Abaixo da Mancha acha-se que estas personagens de humor gelado são apenas para serem feitas pela BBC... E ficamos intimidados pelos smokings e vestidos de noite”, acredita Silva Melo. “Mas a redescoberta deste teatro destronado pelos angry young men dos finais dos [anos] 50 está a causar grande surpresa.”

