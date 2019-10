Mia Couto e a memória do monstro sueco

Enquanto escreve um novo livro de ficção, ambientado na sua cidade da Beira, Moçambique, no fim do período colonial, Mia Couto publicou uma colecção de ensaios escritos ao longo da última década, a maioria para serem lidos em entregas de prémios, conferências, apresentações. Com algumas arestas da oralidade limadas para se fazerem escrita, não deixam de ser textos com marcas que convidam à leitura em voz alta, que buscam o efeito na audiência, em deixar frases a ecoar nos ouvidos, ou não fossem, como explica previamente o autor, textos de “intervenção cívica”.

Continuar a ler