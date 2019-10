Como o sarampo causa “amnésia imunitária” e nos torna mais vulneráveis a outras doenças

O sarampo pode ser ainda mais perigoso do que se pensava. Esta é a conclusão de dois estudos científicos complementares publicados esta sexta-feira nas revistas Science e Science Immunology. Num deles desvendam-se dois mecanismos que o sarampo usa para enfraquecer a resposta do sistema imunitário. No outro percebeu-se que esse vírus elimina entre 11% e 73% de diferentes anticorpos que nos protegem contra outras doenças. Desta forma, confirma-se e mostra-se como o sarampo causa “amnésia imunitária” e nos deixa mais vulneráveis. Esta é mais uma chamada de atenção para a importância da vacinação.

