Fátima Cardoso distinguida pela Aliança Global contra o Cancro da Mama

A investigadora e médica oncologista Fátima Cardoso, directora da Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimaud, foi distinguida com um prémio atribuído pela Escola Europeia de Oncologia (EEO) e pela Aliança Global pelo Cancro da Mama Avançado. Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho da especialista que “foi fundamental para estabelecer as conferências bienais do cancro da mama avançado”, refere o comunicado da EEO que destaca o facto de Fátima Cardoso ter sido, mais tarde, responsável pelo lançamento da Aliança Global pelo Cancro da Mama Avançado (ABC Global Alliance).

Fátima Cardoso vai receber este prémio num “reconhecimento da sua visão da importância do cancro da mama avançado e por lançar uma Aliança Global contra este cancro”, refere o comunicado. A verdade é que o trabalho da médica portuguesa, com 53 anos, começou muito antes do lançamento da Aliança Global que agora retribui a sua dedicação com a atribuição deste prémio. A primeira conferência bienal do cancro da mama avançado realizou-se em 2011, em Lisboa, e Fátima Cardoso teve papel fundamental nesta iniciativa. Em 2015, a médica presidia ao encontro ABC que se realizou durante três dias em Lisboa juntando 1200 profissionais de 71 países. Numa entrevista ao PÚBLICO, lembrou nessa altura que “quando o cancro da mama volta, a mulher pensa que a culpa é sua”.

Em 2016, Fátima Cardoso lançou Aliança Global pelo Cancro da Mama Avançado em Paris para continuar o trabalho das conferências. “Desde então, o número de membros tem vindo a crescer e actualmente existem 177 membros, entre instituições científicas, associações de doentes, indivíduos e empresas, em 84 países em todo o mundo e, em 2020, passará de uma iniciativa para uma organização independente, sendo a Escola Europeia de Oncologia um membro importante”, refere o comunicado.

A missão definida para a Aliança Global ABC passa por “melhorar e prolongar a vida de mulheres e homens vivendo com cancro da mama avançado em todos os países do mundo e lutar pela cura”, bem como “aumentar a conscientização sobre o cancro da mama avançado e fazer lobby em todo o mundo para melhorar a vida dos pacientes” com este tipo de cancro. Citada no comunicado, Fátima Cardoso agradeceu o prémio “em nome da Aliança Global ABC e em nome de todos os pacientes com cancro da mama avançado em todo o mundo. “É para eles e com eles que trabalhamos. Todos os dias sou inspirada pela sua força, coragem e dedicação”, conclui.

O prémio será entregue no próximo dia 14 de Novembro, numa cerimónia integrada na conferência internacional sobre cancro da mama que vai decorrer de 14 a 16 de Novembro no Centro de Congressos de Lisboa. A sessão de entrega do prémio vai contar com a palestra “Fazer a diferença para doentes com cancro de mama avançado”, por Fátima Cardoso.