Aviso: página fraudulenta imita site do PÚBLICO

Uma página online está a imitar o aspecto gráfico do site do PÚBLICO para publicar um artigo falso, que tem como objectivo levar utilizadores a aderirem a uma plataforma de transacção de bitcoins. Trata-se de uma burla a que o PÚBLICO é alheio.

A página, cujo autor é desconhecido, surge num endereço começado por associated-press.org/publico. Mostra o que pretende ser uma notícia sobre um adolescente que ganhou milhões a transaccionar bitcoins, a mais popular das chamadas criptomoedas. Não é a primeira vez que esta técnica fraudulenta é usada. No início do ano, uma outra página com um aspecto gráfico semelhante ao do site do PÚBLICO mostrava um texto que afirmava que o apresentador Manuel Luís Goucha tinha feito fortuna com bitcoins. Estas histórias são falsas.

O PÚBLICO aconselha os utilizadores a verificarem sempre a autenticidade dos links que abrem. Todos os conteúdos do PÚBLICO são publicados num endereço que começa por publico.pt.