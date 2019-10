Afinal as feministas radicais gostam de homens, mas só de saias

Um amigo que costuma acusar as feministas de odiarem os homens e de não quererem a igualdade, mas sim que os homens se lhes submetam, veio ter comigo com um ar triunfal depois do episódio das saias do assessor de Joacine Katar Moreira. Dizia ele que, afinal, as feministas radicais, como a Katar Moreira, gostavam de homens. Tinham era de ser homens de saia. Não vou ser eu a negar o lado simbólico de ter uma deputada negra a ter como assessor um homem branco. É a inversão dos papéis de género tradicionais, em que o homem com poder tem a sua secretária a organizar-lhe a agenda. E é a inversão de uma forma colorida. Não só a líder é mulher e negra, como o assessor é homem e branco.

