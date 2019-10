PJ deteve duas pessoas suspeitas de furtarem 200 mil euros a familiar

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve um homem e uma mulher suspeitos de terem furtado cerca de 200 mil euros a uma familiar, no passado mês de Janeiro, na Charneca da Caparica, em Almada, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo revelou à agência Lusa fonte da PJ de Setúbal, os dois suspeitos, um homem de 42 anos e uma mulher de 45, aproveitando-se da ausência da mãe da arguida, que se encontrava no Brasil, apropriaram-se de cerca de 200 mil euros em ouro, prata e relógios, que eram propriedade da referida mulher e do companheiro.

De acordo com a PJ, o companheiro da mulher que foi vítima do furto efectuado pela própria filha dedicava-se à venda de artigos em ouro e prata e declarava os artigos vendidos de acordo com a legislação em vigor, o que terá ajudado a investigação policial.

O casal suspeito, certo de que a mãe da arguida iria dar pela falta dos artigos furtados logo que regressasse a Portugal, terá instrumentalizado o filho da arguida, com cerca de 15 anos, para simular um roubo com arma de fogo à residência da avó materna.

O jovem terá relatado à GNR que o referido assalto – que na realidade nunca existiu – teria sido efectuado por três homens encapuzados e com luvas, pelo que o caso transitou de imediato para a PJ, por se tratar de um crime de roubo à mão armada.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dois suspeitos terão, entretanto, decidido iniciar uma nova vida na zona de Viseu, tendo adquirido vários objectos, incluindo mobiliário, televisões e outros objectos, com o dinheiro da venda de parte dos artigos furtados.

A encenação dos dois arguidos acabou por ser desmontada pela investigação da Polícia Judiciária de Setúbal, que, na terça-feira, deteve os dois suspeitos em Viseu e apreendeu grande parte dos artigos roubados e outros que foram adquiridos com o produto da venda de alguns artigos furtados.

Os dois detidos vão ser presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal, para aplicação de eventuais medidas de coação.