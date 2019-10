O dia D do interrogatório a Sócrates: chegou a hora de falar de Paris e do dinheiro vivo

Esta quinta-feira será o dia D do interrogatório de José Sócrates. Depois de ter negado todas as suspeitas de corrupção de que é acusado ao longo dos últimos três dias, o ex-primeiro-ministro vai ser interrogado pelo juiz de instrução criminal Ivo Rosa sobre a vida mais do que desafogada que levava quando morava em Paris e sobre a forma como foi apanhado nas escutas dos investigadores da Operação Marquês a falar do apartamento da capital francesa. Apesar de sempre ter garantido que o imóvel pertencia ao seu amigo Carlos Santos Silva, a maneira como punha e dispunha dele levou o Ministério Público a concluir que o andar no centro de Paris era na realidade seu, e não do empresário da Covilhã.

