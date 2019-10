Derrocada na Madeira deixa pessoas soterradas

O jornal local refere que poderá haver pelo menos duas pessoas soterradas na sequência da derrocada que ocorreu esta tarde na Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana. O Diário de Notícias da Madeira acrescenta que as alegadas vítimas “iniciaram o percurso nas Queimadas e foram atingidas pela queda de pedras e terra a cerca de 3 horas da estrada principal”.

Os Bombeiros Voluntários de Santana e um helicóptero estão a caminho da zona onde ocorreu a derrocada.

Este é o segundo acidente do género na última semana na Madeira. A 23 de Outubro, um operário morreu na sequência de outra derrocada, numa zona de pedreira na estrada da Fundoa, no Funchal. A derrocada aconteceu no sítio onde uma máquina estava a efectuar escavações.