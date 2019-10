Bastonário dos médicos pede intervenção do Ministério Público no caso da clínica de Setúbal

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) pede a intervenção do Ministério Público no caso da clínica de Setúbal Ecosado, onde o médico Artur Carvalho acompanhou a mãe de Rodrigo, o bebé que nasceu com graves malformações que não foram detectadas na gravidez, e que afinal não tinha convenção com o Estado.

Miguel Guimarães fez o apelo depois de ter estado reunido, esta quarta-feira, com o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, para a abordar o caso. Foi aquele organismo que revelou, na segunda-feira, que a clínica não tem convenção com o SNS.

Está por esclarecer ainda a questão de como e a quem o SNS pagou por esses exames, já que não havia convenção. Para o bastonário, a situação “pode configurar um crime”.