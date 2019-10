APA dá luz verde ao aeroporto do Montijo com contrapartidas de 48 milhões de euros

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu parecer favorável condicionado ao Aeroporto do Montijo, mediante um conjunto de contrapartidas num valor total de 48 milhões de euros, revelou a agência em nota divulgada esta noite.

“A proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e respectivas acessibilidades foi hoje emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A DIA é favorável condicionada, viabilizando assim o projecto na vertente ambiental. A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros”, refere a nota publicada pela APA no seu sítio oficial na internet às 22:27 desta quarta-feira.

A DIA aponta a avifauna, o ruído e a mobilidade como “três preocupações ambientais principais”, e entre o conjunto de medidas de compensação constam 7,2 milhões de euros mais 200 mil euros por ano para o ICNF investir na protecção das aves, 15 a 20 milhões de euros para os custos de insonorização de edifícios, tanto públicos como privados, e até 10 milhões de euros a pagar à Transtejo para que esta empresa melhor a mobilidade no Tejo através da aquisição de dois novos navios.

A consulta pública do EIA do novo aeroporto no Montijo terminou no dia 19 de Setembro, tendo a Câmara da Moita (PCP) dado parecer negativo, enquanto os municípios do Barreiro e Montijo (ambos liderados pelo PS) aprovaram a construção da nova infra-estrutura naquele local.

O Estudo de Impacte Ambiental, que foi divulgado em Julho e esteve em consulta pública durante dois meses, apontou diversas ameaças para a avifauna e efeitos negativos sobre a saúde da população por causa do ruído, o que se fará sentir, sobretudo, “nos receptores sensíveis localizados no concelho da Moita e Barreiro”.

No passado dia 10, o presidente da APA, Nuno Lacasta, tinha dito no Parlamento já ter “toda a informação necessária” para a avaliação do EIA, com mais de mil contribuições directas, adiantando que a decisão seria conhecida no final de Outubro.

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, tem dito que Portugal já está “a perder muito tempo, dinheiro, turistas e voos” com o facto de ainda não se ter reforçado a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Numa visita às obras de ampliação do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em Abril, Pedro Nuno Santos recordou que a APA é uma entidade “autónoma, independente e responsável”. “Não é verdade que o Governo tenciona avançar de qualquer maneira, independentemente dessa declaração. A lei não o permite”, recordou o ministro das Infra-estruturas. “Nós temos a expectativa que o investimento vai avançar, e continuamos a trabalhar nessa solução, porque acreditamos que o Estudo de Impacto Ambiental não vai encontrar impactos suficientemente fortes que nos proíbam de avançar com o investimento”, afirmou o ministro. O governo “não tem ilusões”, e está consciente de que há impactos. “Mas será com certeza encontrado um equilíbrio, e poderão avançar as necessárias medidas mitigadoras para diminuir esses impactos”, assegurava na altura.