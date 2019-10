Rui Rio assume papel acutilante de líder da oposição

Depois da campanha eleitoral, que tipo de oposição ao Governo faria Rui Rio na Assembleia da República? Mais acutilante ou mais suave? A pergunta intrigava o fórum parlamentar e foi respondida logo na intervenção de estreia do líder do PSD. Rui Rio carregou nas críticas ao novo Governo de António Costa – “o maior e mais caro da história” – e puxou pela polémica da concessão da exploração de lítio. No momento em que há uma corrida eleitoral no PSD, a prestação parlamentar do líder do partido (e recandidato ao cargo) pode ser uma arma para uso interno e agradar, em particular, aos que desejam uma oposição mais forte do partido ao Governo do PS.

