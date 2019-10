Governo debate programa com olhos na aprovação do Orçamento à esquerda

Esta quinta-feira, fecha-se o debate do programa de Governo e António Costa, nesta sua gestão de calendário em velocidade acelerada, reúne logo depois os ministros para, em Conselho de Ministros, começarem a debater o Orçamento do Estado para 2020, com os tectos por ministério em cima da mesa, apurou o PÚBLICO. Foi já a pensar no Orçamento que António Costa apresentou nesta quarta-feira medidas para a esquerda ver e, num tom mais conciliador do que utilizou no fim-de-semana, abrir a porta ao diálogo com os antigos parceiros. Mas há dessintonia à esquerda, que vê “ameaças”, “vazios” e um “programa vago”.

Continuar a ler