Joacine Katar Moreira: “Sem igualdade não há liberdade nenhuma”

Convidamo-la a ser fotografada no Salão Nobre da Assembleia da República, por baixo das pinturas alusivas aos Descobrimentos, onde negros e índios são representados de forma subjugada. Joacine Katar Moreira sorri: “Tinha a ideia de fazer isso para as redes sociais”, diz-nos, e promete depois enviar a sua própria legenda. O que faz nestes termos: “No salão nobre da Assembleia da República, contrariando a lógica colonial e a subalternização exposta e institucionalizada do colonialismo e da Escravatura neste espaço”. Nesta entrevista, a doutorada em Assuntos Africanos, activista anti-racista, fala do ódio online e do amor que tem sentido nas ruas desde que foi eleita e anuncia a primeira medida do Livre no Parlamento: um projecto de resolução para dar a Aristides de Sousa Mendes as honras de Panteão Nacional.

