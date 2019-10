Estas são as melhores fotografias do clima em 2019 — faça chuva ou faça sol

Fang Peng-Gang/2019 Weather Photographer of the Year/RMetS,Fang Peng-Gang/2019 Weather Photographer of the Year/RMetS

Não tinha como falhar: uma fotografia tirada ao amanhecer no topo de uma montanha. Com um homem em cima das nuvens do parque nacional de Snowdonia, Gareth Mon Jones é o fotógrafo do clima de 2019 — curiosamente, a fotografia chama-se Above My Expectations ("acima das minhas expectativas", em português).

O concurso da Sociedade Real de Metereologia inglesa, em parceria com a WeatherPro, analisou mais de 5700 imagens submetidas por quase dois mil fotógrafos. Se coubesse ao público escolher, um raio caído nas Cinque Terre, Itália, e apanhado por Elena Salvai, seria o vencedor. Foi também um relâmpago, desta vez na Austrália, que deu a melhor fotografia a Hugo Begg na categoria sub-17. "As fotografias enfatizam a nossa obsessão com o clima: capturando a sua beleza, poder e fragilidade perante a actividade humana", diz Liz Bentley, presidente da Sociedade Real de Metereologia inglesa. Faça chuva ou faça sol, neve ou trovoada, fenómenos extremos ou apenas peculiares, vale a pena ver o resto das imagens a concurso.