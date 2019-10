Glória a Rosa Mota

No Porto, o Pavilhão Rosa Mota, afinal, a encimar a sua designação, tem o salientenome duma cervejeira que o patrocina. Diz a Antena1 que esta investiu 8 milhões de euros na sua recuperação. Quem pode, pode... Na reinauguração, a querida Rosa Mota não esteve presente porque se recusa, e muito bem, associar o seu nome a uma bebida alcoólica! E mais, o seu nome ter sido subalternizado...

Numa sociedade decente, em que a Cultura tivesse o mesmo peso, que a pasta das Finanças, a obra de beneficiação seria pública. Ponto. O direitista presidente da Câmara Municipal do Porto desvaloriza. Fica-lhe mal. Álcool e desporto não rimam. A dignidade da campeã olímpica Rosa não tem preço! Bravo!

Vítor Colaço Santos, Areias

Acordo de esquerda

Chamam-lhe “geringonça”, mas funciona, dizia o primeiro-ministro, batendo-se pela sua dama, que se chamava acordo de esquerda. Desta feita, não há acordo escrito, o que não significa que não vá também funcionar. Com uma enorme vantagem: enquanto o líder parlamentar do PS era Carlos César, com a sua conhecida animosidade contra os parceiros do acordo, agora chama-se Ana Catarina Mendes, mais vocacionada para atacar a direita e convergir à esquerda, o que facilita, claramente, o diálogo na “geringonça”, precisamente quando Ferro Rodrigues, recém-reeleito presidente da AR, apela, e bem, para que não se deve nunca deixar a cultura do diálogo. O sinal claro de que o PS pretende manter sempre acesa a chama da “geringonca”, seja ou não com acordo escrito, foi dado, quando deixou cair a reforma do sistema político, que os partidos à sua esquerda sempre contestaram com veemência, por afectar a sua representatividade.

O programa do Governo representa, de igual modo, um piscar de olhos ao BE, PCP, PEV, PAN e Livre. Que me perdoem o PSD e o CDS, mas o entendimento à esquerda continua a ser, de longe, a melhor solução política para o país. Para mais, quando não se sabe bem o que é o PSD, por flagrante indefinição na sua liderança, e o CDS vê, de novo, pairar sobre ele o espectro do partido do táxis. O acordo de esquerda teve, como é sabido, ganhos políticos e sociais inquestionáveis, que beneficiaram a grande maioria dos portugueses. O facto de não ser, agora, escrito, até poderá ser, como acima referi, ainda melhor, mais gerador de avanços, usando a terminologia de Jerónimo de Sousa, porque a forma mais usual de denegrir os políticos é dizer que as coisas não passam do papel. E, desta vez, se me permitem a ironia, nem há papel! O sucesso português continuará, por certo, a ser uma realidade. Como diria o nosso grande e saudoso Fernando Pessoa, o homem sonha, a obra nasce!

Simões Ilharco, Lisboa