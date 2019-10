Chile cancela cimeira do clima COP25 devido à contestação nas ruas

O Chile já não vai ser o anfitrião da cimeira do clima das Nações Unidas (COP25) nem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). O Presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou esta quarta-feira os seus cancelamentos devido aos protestos que têm abalado o país nas últimas semanas. Não se sabe quem as vai agora acolher.

Mais de 20 líderes mundiais tinham presença confirmada na cimeira da APEC, entre os quais o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, em Santiago, nos dias 16 e 17 de Novembro. No início de Outubro, Trump e Xi anunciaram querer assinar um acordo comercial preliminar à margem da cimeira.

Já a cimeira do clima teria lugar na capital chilena entre 2 a 13 de Dezembro.

“É uma decisão muito difícil e que nos causa muita dor. Entendemos perfeitamente a importância da APEC e da COP para o Chile e para o mundo, mas baseámos a nossa decisão no bom senso”, disse Piñera.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chileno, Teodoro Ribera, tinha diro na semana passada que “estava fora de questão” o Governo voltar atrás na decisão de ser o anfitrião. “Estou certo de que em nenhuma circunstância os protestos terão impacto nas cimeiras”, dissera, sublinhando que os líderes de Estado e Governo de outros países não tinham até ao momento expresso dúvidas sobre estarem presentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas os cancelamentos são um claro sinal de não há normalidade no Chile, onde os protestos abalaram o país e o Governo de Piñera. Há 13 dias que centenas de milhares de chilenos marcham contra as políticas neoliberais do Presidente, com este a impor o estado de emergência, entretanto levantado, e a enviar para as ruas chilenas veículos blindados e mais de 20 mil soldados. Mais de sete mil pessoas foram detidas e mais de mil receberam tratamento hospital, entre as quais mais de 500 por ferimentos de balas reais.

Mas não é só o Chile que está a ser palco dos mais intensos protestos desde o início do período democrático que se seguiu à queda do ditador Augusto Pinochet, no início da década de 1990. Também o Equador, Haiti e Bolívia estão a ter protestos, com barricadas nas ruas, e há agitação política no Peru e no Paraguai. A América Latina vive a maior convulsão política da última geração, diz a Reuters.

O Chile é o segundo país a cancelar o acolhimento da cimeira, depois de o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o ter feito alegando “restrições orçamentais”. Bolsonaro é um férreo crítico do Acordo de Paris sobre Acção Climática, assinado na capital francesa em 2015.