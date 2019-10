Nome de Bolsonaro aparece na investigação ao caso Marielle Franco. Presidente nega envolvimento

O nome do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, consta na investigação ao assassínio da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes. Isto porque um dos suspeitos do crime, o antigo polícia militar Élcio Queiroz, esteve no condomínio privado onde Bolsonaro mora nesta cidade no dia do crime, revelou a Globo.

O Presidente brasileiro negou qualquer envolvimento e garantiu que estava em Brasília no dia do crime, 14 de Março de 2018.

Bolsonaro estava nesse dia em Brasília, como comprovam os registos da Câmara dos Deputados. O então deputado federal participou em duas votações no plenário – uma às 14h e outra às 20h30 – e publicou fotografias suas ao lado do seu gabinete em Brasília. Era impossível estar no Rio de Janeiro.

O outro suspeito de assassinar Marielle Franco, Ronnie Lessa, polícia militar reformado de 48 anos, vive no mesmo condomínio privado que Bolsonaro, e encontrou-se com Queiroz no dia do crime. Para entrar no condomínio, Élcio Queiroz, de 46 anos, passou pelo porteiro, que regista as entradas e saídas, e pediu-lhe que ligasse para a casa 58, a residência de Bolsonaro, para confirmar a entrada. O porteiro disse ter recebido ordem para permitir a entrada do ex-polícia militar e referiu, no seu testemunho aos investigadores, ter identificado do outro lado da chamada o “Seu Jair”.

No registo de entradas, consultado pela Globo, o porteiro escreveu nesse dia que Élcio Queiroz entrou num Logan com a matrícula AGH 8202 e que o visitante ia para o número 58. Porém, continua o porteiro, que disse ter seguido a entrada do homem pelas câmaras de vigilância, Queiroz foi para a casa 66, residência de Lessa.

Estranhando o comportamento do visitante, o porteiro disse ter voltado a ligar para a casa de Bolsonaro a perguntar se sabia para onde o ex-polícia se estava a dirigir. O que o homem identificado como “Seu Jair” disse que sabia. No mesmo condomínio vive também um dos filhos de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, na casa n.º36.

Lessa é apontado pelo Ministério Público como o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista, enquanto Élcio Queiroz é referido no processo como o motorista do carro usado pelos autores do crime. Foram detidos a 12 de Março deste ano.

Os investigadores estão a tentar recuperar as comunicações do intercomunicador para apurar quem é o “Seu Jair”, uma vez que estes equipamentos gravam as conversas.

Há, no entanto, um obstáculo que os procuradores do Ministério Público não esperavam: as limitações à investigação ao surgir o nome do Presidente e este ter imunidade – apenas altas instâncias judiciais o podem investigar. Representantes do Ministério Público foram ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília, a 17 de Outubro, para apurar se podem continuar as investigações. O presidente do Supremo, o juiz Dias Toffoli, ainda não respondeu.

Bolsonaro reage “intempestivamente"

Em viagem na Arábia Saudita, o Presidente brasileiro não perdeu tempo a reagir à notícia e fê-lo num directo no Facebook, dando-lhe uma importância ainda mais explosiva, diz o El País Brasil. “O que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a conduzir um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu e assinou em baixo em confiança no delegado ou naquele que o foi ouvir na portaria”, reagiu Bolsonaro na madrugada desta quarta-feira. “A Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília. Ela não nega isso. Mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha”.

O Presidente brasileiro disse mesmo que pretende pedir ao ministro da Justiça, Sergio Moro, para que intervenha junto da Polícia Federal (que está na dependência directa do Ministério) para que o depoimento do porteiro seja repetido. “Estou conversando com o ministro da Justiça, [para ver] o que pode ser feito para a gente tomar, para a polícia pegar o depoimento novamente”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro acusou a Globo de violar o segredo de Justiça e de o responsável por isso ser o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. “Esse processo está em segredo de Justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, quem vazou esse processo para a Globo foi o senhor governador Witzel. O senhor governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo”, acusou o chefe de Estado brasileiro.

A resposta de Witzel não tardou e, em comunicado, disse recusar “condenar sem provas” e que foi “atacado injustamente”. “Não transitamos no terreno da ilegalidade, não compactuo com vazamentos à imprensa”, disse o governador, acrescentando lamentar a “manifestação intempestiva” de Bolsonaro.

Witzel, um juiz ultraconservador sem experiência política prévia eleito há um ano, e Bolsonaro eram aliados, mas nos tempos mais recentes têm dado sinais de afastamento, sobretudo desde que o governador carioca manifestou ambição de se apresentar às eleições presidenciais de 2022.

A revelação do Jornal Nacional da Globo não é a única ligação entre a família Bolsonaro e suspeitos de terem assassinado Marielle Franco e o seu motorista. O Escritório do Crime, um grupo de assassinos contratados, foi apontado como um dos possíveis responsáveis pelo assassínio da vereadora e um dos seus membros, outro antigo membro da Polícia Militar, Adriano Nóbrega, foi homenageado com a mais alta distinção estadual (a medalha Tiradentes) pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro (outro filho do Presidente brasileiro) em 2004, quando estava preso. Dois familiares de Nóbrega trabalharam até 2018 no gabinete de Flávio Bolsonaro.

Um possível mandante

As investigações ao homícidio avançam lentamente e ainda não há conclusões sobre quem ordenou as mortes. O último desenvolvimento nas investigações foi o surgimento do nome de Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e ex-líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) na Assembleia Legislativa estadual.

É o “principal suspeito de ser o autor intelectual dos assassinatos” pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que o acusou de obstrução à Justiça e de atrapalhar o trabalho da polícia ao pedir ao Superior Tribunal de Justiça que retirasse a investigação à polícia estadual e a passasse para a polícia federal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O nome de Brazão surgiu numa conversa, escutada pelas autoridades, entre o Jorge Alberto Moreth, membro das milícias na zona do Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, e o vereador Marcello Sicilliano, do Partido Humanista da Solidariedade, a 8 de Fevereiro deste ano. Na conversa, Moreth, entretanto detido, disse: “Os moleques foram lá, montaram uma cabrazinha, fizeram o trabalho de casa, tudo bonitinho, ba-ba-ba, escoltaram, esperaram, papa-pa, pa-pa-pa pum. Foram lá e tacaram fogo nela.”

Moreth refere-se depois a outro antigo elemento da Polícia Militar, Marcus Vinicius Reis dos Santos, o “Fininho”, que pertence à milícia do Rio das Pedras: “Tu não conhece o ‘Fininho’, que trabalha pro Brazão aqui no Rio das Pedras? (…) Ele fez esse contacto, o bagulhinho foi quinhentos conto, irmão, pra matar aquela merda, quinhentos cruzeiros. Cada um levou uma pontinha, o carro saiu realmente lá de cima do Floresta [um clube na zona oeste do Rio], eles foram lá, tiraram foto, câmera, ba-ba-ba, só que o carro era um doublé e o carro já acabou, a arma já acabou. Um dos moleques já está foragido por outras coisas, eles têm pica pra caralho. De todos esses caras que morreram eles têm pica. Quem empurrou foi os três moleques a mando de Sr. Brazão, simples”.

Mas Moreth diz desconhecer a motivação para Brazão ter encomendado o assassínio por 500 mil reais (112 mil euros). “Agora, a motivação do Brazão, se foi por motivo torpe, ou por ganância, ou por raiva da mulher, por qualquer coisa … porque eles não acharam que ia dar essa repercussão toda, chefe!”, disse na conversa. Brazão negou as acusações.