Consenso na Câmara de Lisboa para expandir a FIL e atrair mais grandes eventos

Quase um ano depois de ter sido assinado, o acordo para a permanência da Web Summit em Lisboa foi votado e aprovado na câmara municipal esta quarta-feira. Foram ainda aprovadas propostas para reforçar a comparticipação financeira municipal ao evento e para pôr em marcha a ampliação da FIL.

O acordo, subscrito pela câmara, o Estado e a Connected Intelligence Limited (CIL), empresa que organiza a Web Summit, foi formalizado em Novembro do ano passado mas só uns meses depois chegou às mãos dos vereadores e deputados municipais.

Como o PÚBLICO revelou em Maio, o contrato previa que a câmara garantisse até Outubro deste ano um aumento da área expositiva. Mas isso não aconteceu, o que obrigou a autarquia a alugar tendas e, assim, a investir mais 4,7 milhões de euros no evento, mais do que duplicando a verba inicialmente prevista.

O acordo e o aumento da comparticipação foram aprovados com os votos favoráveis do PS e do CDS, já depois de, há duas semanas, a necessária modificação orçamental ter sido viabilizada pelo BE, que entretanto criticou fortemente os 4,7 milhões adicionais.

Na reunião desta quarta-feira, a primeira de um conjunto de quatro com documentos complexos e polémicos para discutir, o CDS conseguiu aprovar uma proposta para que a câmara defina nos próximos meses se quer expandir a FIL e em que moldes. “Há um largo consenso relativamente ao aumento da área expositiva de Lisboa”, disse João Gonçalves Pereira, vereador do CDS. “A cidade precisa de espaço para acolher grandes exposições.”

A proposta, que acabou por ser subscrita também pelo PSD e pelo PS, estabelece que a câmara deve negociar com a Fundação AIP – dona da FIL – até ao fim de Março de 2020, com base num estudo de mercado para perceber se há interesse de grandes feiras internacionais em vir para Lisboa. “Caso o município e a Fundação AIP não cheguem a acordo até ao final do primeiro trimestre de 2020, o município deve ponderar soluções alternativas à expansão da FIL”, diz o documento. Fica também estabelecido que, aconteça o que acontecer, serão as verbas da taxa turística a financiar esse investimento.

“Devem chamar-se pessoas de reconhecida capacidade técnica que digam o que é preciso e daí resultar o aumento da actual FIL. Não faz sentido que se pense logo na construção de um equipamento de raiz”, explicou Gonçalves Pereira.

“O nosso empenho é chegar a um acordo”, garantiu Fernando Medina. O presidente disse que a autarquia vai recorrer a “consultores nacionais e internacionais” para estudar o assunto e que vai iniciar agora, quase um ano depois do acordo com a Web Summit, “o processo de negociação formal com a Fundação AIP” com vista à expansão da FIL.

“Somos favoráveis à possibilidade de existir um espaço com capacidade de albergar grandes eventos, mas se há investimento público deve haver gestão pública”, comentou João Ferreira, vereador do PCP. Os comunistas abstiveram-se por considerarem que a autarquia parte de “uma posição de fragilidade” ao associar esta decisão à Web Summit. “Um investimento desta dimensão não pode ser feito em função de um determinado evento.”

Os vereadores do PCP votaram contra o acordo e contra o aumento da comparticipação ao evento por considerarem que “o apoio da câmara é excessivo”. Para além dos três milhões previstos no acordo, a câmara desembolsa este ano 4,7 milhões excepcionalmente, dá isenções de taxas e ainda assume responsabilidades de limpeza e outros serviços.

“A Web Summit é um excelente evento, mas é uma alavanca para a cidade dar um salto. Não nos queremos comprometer com o evento”, disse João Pedro Costa, do PSD. “Este investimento não se deve fazer só a pensar na Web Summit. Não queremos repetir o fenómeno dos estádios do Euro 2004. Há uma dimensão técnica, um estudo de mercado, que é fundamental. Não se compreende como é que este estudo não se fez mais cedo”, criticou o social-democrata.