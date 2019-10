Câmara do Porto veda entradas na Viela do Anjo: só moradores podem passar

Os portões de ferro já foram colocados e vedam as entradas na Viela do Anjo e o acesso ao Largo Duque da Ribeira. A partir desta quarta-feira, apenas os moradores e trabalhadores da Protecção Civil, ali instalada, podem frequentar aquele espaço. A Câmara do Porto diz tratar-se de um “projecto de condicionamento de acesso” ao largo, recusando esclarecer os objectivos desta medida e qual o fundamento legal para a levar avante. Especialistas contactados pelo PÚBLICO mostram-se divididos quanto à legalidade da medida.

