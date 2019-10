Estes são os melhores queijos portugueses do ano

Na semana passada, um queijo de ovelha curado amanteigado valeu à Queijaria Monte da Vinha um lugar entre os melhores queijos do mundo. Agora, o concurso Queijos de Portugal elenca o que de melhor se fez este ano no país.

A 11.ª edição do concurso, promovido pela Associação Nacional dos Industriais dos Lacticínios (ANIL), teve 210 queijos inscritos, um número recorde de referências em concurso. Além dos vencedores das 23 categorias, foram entregues 46 menções honrosas, anunciadas durante o evento Grandes Escolhas Vinhos e Sabores 2019, que terminou segunda-feira na FIL, em Lisboa.

Entre as empresas galardoadas, destaca-se a Lacticôa, com quatro queijos premiados: melhor queijo 2019 para as referências Vale do Côa nas categorias “ovelha amanteigado” (uma novidade desta edição) e “ovelha cura normal”, e duas menções honrosas para os queijos Estrela do Pastor nas categorias “ovelha cura normal” e “ovelha cura prolongada”.

Já a Queijos Quinta da Rigueira venceu nas categorias “cabra cura normal” e “requeijão cabra” e arrecadou uma menção honrosa para o queijo de “cabra cura prolongada”. Referência ainda para a Queijo Saloio, que pela quarta vez consecutiva conquista o galardão principal da categoria “mistura cura prolongada”, com o queijo Três Igrejas, de seis meses de cura.

Além da categoria “ovelha amanteigado” já referido, esta edição acrescentou uma outra, “novos sabores frescos”, ganha pelo Requeijão de Ovelha com Doce de Abóbora da Herdade da Maia.

Os resultados do concurso, refere a ANIL em comunicado, tiveram por base “uma análise rigorosa, objectiva e técnica, em regime de prova cega”, realizada por um júri composto por 25 “representantes do sector, dos organismos de controlo e certificação, de instituições de ensino, da restauração e da gastronomia, da distribuição e dos meios de comunicação social”.

O concurso Queijos de Portugal nasceu em 2009 e tem como objectivo “potenciar e dinamizar toda a indústria de queijo”. “Através desta competição, a ANIL propõe-se gerar sadia competição, dinâmica, e estimular os produtores a inovar, através do lançamento de novidades, de melhores queijos, mais saborosos e mais bem trabalhados. Ao mesmo tempo, pretende fomentar o conhecimento do produto e despertar a atenção do consumidor para as suas diversas variedades, elevando o consumo de queijo (e de leite) no país.”

Vencedores das 23 categorias do concurso "Queijos de Portugal 2019" Queijo Fresco Vaca: Requeijoeste (Filomena Maria Amaro)

Queijo Fresco Ovelha: Tété (Tété II - Produtos Lácteos)

Queijo Fresco Cabra: Luísa (Rigor Fresco)

Queijo Fresco Mistura: Queijo Fresco Cabreiro (Lactifeita Unipessoal)

Queijo Fresco Atabafado: Guilherme (Queijaria Guilherme)

Requeijão de Vaca: Paiva - Requeijão de Lamego (Lacticínios do Paiva)

Requeijão de Ovelha: Queijaria Sapata (Sapata e Filha)

Requeijão de Cabra: Quinta da Rigueira (Queijos Quinta da Rigueira)

Requeijão de Mistura: Prado da Sicó (Queijaria Prado da Sicó)

Flamengo: Ilha Azul (CALF - Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial)

Vaca Cura Normal: Flor da Estrela (Lactovil - Lacticínios de Trancoso)

Vaca Cura Prolongada: A Queijaria Apimentada (Lacticínios MAF)

Ilha: São Miguel, 9 Meses (UNILEITE - União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios e de Produtores de Leite da Ilha de São Miguel)

Ovelha Amanteigado: Vale do Côa (Lacticoa - Lacticínios do Côa)

Ovelha Cura Normal: Vale do Côa (Lacticoa - Lacticínios do Côa)

Ovelha Cura Prolongada: Serramonte Santiago (JD - Empresa de Lacticínios)

Cabra Cura Normal: Quinta da Rigueira (Queijos Quinta da Rigueira)

Cabra Cura Prolongada: Quinta dos Moinhos Novos - queijo de cabra serrano (Lactimercados)

Mistura Cura Normal: Quinta dos Moinhos Novos - queijo bica (Lactimercados)

Mistura Cura Prolongada: Três Igrejas, 6 Meses (Queijo Saloio)

Para Barrar: Rico Creme com Nozes (Lacticínios MAF)

Novos Sabores Frescos: Herdade da Maia Requeijão de Ovelha com Doce de Abóbora (Sociedade Industrial Herdade da Maia)

Novos Sabores: Serras de Penela Curado de Mistura Alho e Orégãos (Serqueijos Pimenta, Fabrico de Queijos do Rabaçal) A Lista completa pode ser consultada aqui