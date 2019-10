Lucros da EDP sobem 55% para 460 milhões no terceiro trimestre

A EDP registou lucros de 460 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, o que traduz um aumento de 55% face ao resultado líquido obtido no mesmo período de 2018, divulgou hoje a empresa presidida por António Mexia.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM), a EDP assinala que excluindo efeitos não recorrentes, o resultado líquido subiu 7% em termos homólogos, para os 585 milhões de euros, uma vez que “a estratégia de asset rotation [rotação de activos] e o crescimento nas redes no Brasil mais do que mitigaram a fraca hidraulicidade e o aumento dos custos financeiros” nestes primeiros nove meses de 2019.

Entre os eventos não recorrentes que pesaram nos resultados estão a contribuição extraordinária sobre o sector energético (-65 milhões de euros), a provisão relativa a Fridão (-59 milhões de euros), a contribuição extraordinária sobre o sector energético (-66 milhões de euros), e a provisão “relativa os aspectos inovatórios dos [contratos] CMEC”.

Inclui-se ainda a diferença entre o ajustamento final dos CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual) reconhecido em Dezembro de 2017 e o aprovado pelo Governo em Maio de 2018.