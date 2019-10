Svitolina é a primeira semifinalista nas WTA Finals

Elina Svitolina confirmou o bom momento de forma no final da época e é a primeira tenista a garantir um lugar nas meias-finais das Shiseido WTA Finals Shenzhen. A campeã em título somou a segunda vitórias noutros tantos encontros realizados no Grupo Vermelho e dificultou o objectivo de Simona Halep em passar à segunda fase do torneio.

No duelo entre duas tenistas com uma envergadura física e estilo de jogo semelhantes, Svitolina (8.ª no ranking) foi a mais determinada em fases críticas do encontro: fez o break, em branco, a 6-5 e, no segundo set, repetiu o feito para distanciar-se para 5-3, antes de concluir, com os parciais de 7-5, 6-3. “Foi um encontro extremamente físico, corremos muito atrás da bola e gastámos muita energia no court. Eu estive muito sólida, defendi-me muito bem e estou muito contente por isso”, afirmou Svitolina que se mantém invencível, em duas presenças em Shenzhen.

No outro encontro do Grupo Púrpura, Karolina Pliskova (2.ª) somou a primeira vitória em Shenzhen ao vencer o set inicial, por 6-3, frente à canadiana Bianca Andreescu (5.ª), que se lesionou no joelho quando vencia por 2-0 e acabou mesmo por desistir. Pliskova e Halep (5.ª) decidem na sexta-feira quem irá acompanhar Svitolina às meias-finais deste torneio milionário, dotado com um prémio monetário total de 12,6 milhões de euros.

No Rolex Paris Masters, Rafael Nadal e Novak Djokovic iniciaram a derradeira disputa pelo número um do ranking no final do ano. Djokovic (2.º) anulou dois set-points quando serviu a 3-5 no set inicial e fez o break logo de seguida, para vencer Corentin Moutet (97.º), por 7-6 (7/2), 6-4, indo agora defrontar Kyle Edmund (75.º). A seguir, Nadal (1.º) eliminou outro francês, Adrian Mannarino (43.º), por 7-5, 6-4, e vai defrontar nos oitavos-de-final, Stan Wawrinka (16.º).