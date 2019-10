Silas disposto a ajudar Wendel

O treinador do Sporting, Jorge Silas, admitiu esta quarta-feira a possibilidade de reintegrar o brasileiro Wendel na equipa principal, depois da “despromoção”, por motivos disciplinares, aos sub-23. Na antevisão à deslocação a Paços de Ferreira, na quinta-feira (19h45), na nona jornada da I Liga, o técnico dos “leões” expressou o desejo de manter o jogador, desde que o médio de 22 anos colabore.

“Continuamos a acreditar nele. Não é minha intenção perdê-lo. Sou das pessoas que menos gostam desta situação e que não foi criada por mim. Agimos de acordo com os interesses superiores do Sporting e não está fora de questão ele poder voltar, isso nunca me passou pela cabeça. É um jogador de enorme potencial que queremos ajudar, mas tem de querer ser ajudado”, declarou.

O afastamento de Wendel do plantel marcou a conferência de imprensa realizada na academia do clube, em Alcochete, até por já não se tratar da primeira infracção disciplinar do médio. Silas tentou “esvaziar” a polémica ao sublinhar que o jogador “não matou ninguém”, referindo apenas que a equipa lidou bem com a ausência de Wendel na partida com o V. Guimarães.

“Não há uma data, vamos ver como reage. Não tenho nenhum problema directo com ele, muito pelo contrário. Tentei explicar-lhe o meu ponto de vista e ele percebeu. Não é algo taxativo, o Wendel não matou ninguém, mas temos valores que importa cumprir”, frisou, lembrando: “O nosso principal foco é o colectivo”.

Para Paços de Ferreira, Silas reconheceu que a equipa pode apresentar mudanças em virtude do ciclo competitivo mais sobrecarregado, com três jogos numa semana, assegurando que o avançado espanhol Jesé deverá voltar à titularidade, devido ao empenho nos treinos e ao sinal positivo com o primeiro golo pelo Sporting.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O Jesé já vinha a treinar-se muito bem e está a ficar com uma condição física importante para ele. Tem realmente muito potencial. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, no PSG e no Bétis do ano passado. Tem vindo a adaptar-se e o golo é fruto do trabalho dele. Vai continuar a ser opção e pode vir a ser muito importante para nós no futuro”, explicou.

Com o trabalho centrado no colectivo, Silas assumiu que “é muito difícil perder a dependência” de Bruno Fernandes. Porém, o técnico espera ver mais ajuda e envolvimento em torno do médio português, abrindo também as portas da equipa a mais jovens, nomeadamente com o futuro regresso da equipa B, que “nunca devia ter acabado”.

Sobre o próximo adversário, o treinador do Sporting reconheceu o mau momento dos pacenses, mas rejeitou quaisquer facilidades.

“Vai ser um jogo difícil. Quatro dos cinco pontos foram conquistados em casa e é uma equipa que tem de começar a ganhar jogos, senão corre o risco de abrir um fosso para os outros. Vão tentar a todo o custo vencer, mas queremos chegar aos 17 pontos, sabendo que temos de respeitar o Paços, uma equipa bem orientada”, sentenciou.