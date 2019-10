Pepe evita derrota do FC Porto no minuto 85

Marítimo e FC Porto empataram nesta quarta-feira no Funchal a um golo, num jogo onde os portistas estiveram quase sempre em desvantagem e garantiram um ponto num lance feliz, a cinco minutos do final. A equipa madeirense colocou-se em vantagem aos 11’, com um golo de Franck Bambock, mas Pepe fixou o resultado final aos 85’.

Numa partida onde Sérgio Conceição voltou a apostar no mesmo “onze” que tinha iniciado a partida contra o Famalicão – Alex Telles e Zé Luís só entraram na segunda parte -, o FC Porto acabou por realizar uma exibição sofrível e ficou cedo em desvantagem: Danilo aliviou mal a bola e Bambock rematou forte de fora da área, não dando hipóteses a Marchesín.

Com muita posse de bola mas com um futebol por esclarecido, os portistas procuraram com mais coração do que cabeça recuperar da desvantagem, e o melhor que conseguiram foi chegar ao empate aos 85’, num lance feliz: num lance confuso onde o guarda-redes Amir ficou a pedir falta, Soares rematou contra a cabeça de Pepe, Grolli ainda tentou cortar, mas o árbitro considerou que a bola ultrapassou por completo a linha de golo.