Goleada coloca Benfica como líder isolado da I Liga

O Benfica é o novo líder do campeonato. Nesta quarta-feira, os “encarnados” venceram o Portimonense por 4-0, conquistando os três pontos em jogo, mais dois do que o FC Porto, que se ficou pelo empate no terreno do Marítimo. Uma conjugação de resultados que permite aos benfiquistas deixarem para trás os portistas, que antes desta jornada lideravam a classificação, com os mesmo pontos das “águias”.

O primeiro golo da partida surgiu pouco depois do primeiro quarto de hora de jogo e pertenceu a André Almeida, na sequência de um canto.

O resultado só voltaria a alterar-se no segundo tempo, e logo depois do intervalo, quando Rúben Dias, novamente após um canto, fez o 2-0 para o Benfica.

Com o Portimonense já sem esperanças em relação ao desfecho da partida, foi a fez de Vinicius brilhar, ao bisar no encontro e marcando dois golos de rajada (63’ e 65'), após duas boas assistências de Grimaldo e Chiquinho, respectivamente.