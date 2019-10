Famalicão regressa às vitórias e cola-se ao FC Porto

Depois do desaire no Estádio do Dragão, no passado fim-de-semana, o Famalicão regressou à normalidade e alcançou a sétima vitória em nove jornadas na Liga. Em casa, a equipa-sensação do campeonato venceu o Gil Vicente, por 2-1, e soma agora os mesmos 22 pontos que os “dragões” e menos dois do que o líder, o Benfica.

Foram os dois avançados a fazerem a despesa dos golos. Toni Martínez inaugurou o marcador aos 21’ e foi substituído aos 73’, por Anderson Silva. O brasileiro precisou apenas de sete minutos em campo para assinar o 2-0 e deixar o Famalicão mais tranquilo na partida.

Aos 90’, porém, Sandro Lima reduziu para o Gil Vicente e Lourency ainda ameaçou o empate, mas não conseguiu travar o triunfo do Famalicão, que ocupa o terceiro lugar da classificação com os mesmos pontos do segundo e visita, no próximo domingo, o Sp. Braga.