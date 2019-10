Sem bom futebol, o Benfica agarra-se aos resultados

Há, neste momento, um Benfica “resultadista”. Uma equipa pragmática e focada na vitória, mais do que romântica e praticante de um futebol atraente. É este o Benfica que defronta, nesta quarta-feira, o Portimonense (20h15, BTV), em jogo da ronda 9 da I Liga.

Pouco depois de subir ao relvado do Estádio da Luz, o Benfica já saberá de que resultado – ou de quantos golos – precisará para “roubar” ao FC Porto a liderança do campeonato. E Bruno Lage não quer dar demasiada importância à exibição, mas sim à vitória e a uma eventual subida ao topo da classificação.

“O mais importante é que, quando as exibições não surgem com a qualidade que já surgiram esta época, temos de conquistar os três pontos. Com pontos é que se fazem os campeões e essa tem de ser sempre a nossa mentalidade”, disse o técnico dos “encarnados”, na antevisão da partida.

Para o fazer, o Benfica poderá ter de apelar à eficácia, por vários motivos. Por um lado, porque não tem sido capaz de criar oportunidades de golo em abundância. Por outro, porque não terá Rafa (lesionado), até aqui o grande dinamizador das jogadas ofensivas da equipa. Por fim, porque o Portimonense é pouco dado a permitir facilidades: são a terceira equipa que menos remates por jogo concede aos adversários, apenas atrás de FC Porto e Benfica.

Da parte dos algarvios, não há muito para “adivinhar”. Deverão ser uma equipa compacta e focada nas transições rápidas – são a terceira equipa que mais bolas longas executa – e centrada, sobretudo, no seu corredor direito – são a equipa da I Liga cuja estratégia de ataque mais está vincada, atacando 44% das vezes pelo lado direito. E isto pode significar, em abstracto, problemas para o permeável e ofensivo Grimaldo, “dono” do lado esquerdo da defesa “encarnada”.

“O Portimonense é uma equipa competente, com uma dinâmica muito interessante em termos ofensivos, pode jogar em diversos sistemas e realiza sempre boas exibições contra os grandes – é só ver o jogo que fizeram esta época contra o FC Porto”, avaliou ainda Bruno Lage.

O Portimonense não ganha desde a segunda jornada, mas o treinador, António Folha, não quer jogadores com medo de perderem novamente. “Vamos disputar mais um jogo, sabendo que é difícil ganhar, mas cientes de que podemos disputar os pontos. Espero que a minha equipa aborde o jogo olhos nos olhos, sem medo e sem receio. É preciso ter coragem para jogar e não ter medo de perder.”