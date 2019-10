Um “passe social” para a Cultura

Em entrevista publicada neste jornal, a directora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém advogou bilhetes mais baratos para os portugueses, naqueles monumentos pelo menos. Houve quem aplaudisse e chamasse a atenção para casos ainda mais escandalosos, como os de Serralves ou da Parques de Sintra, empresas de capitais públicos que, pelos preços praticados (mesmo aos domingos de manhã, ou seja, em desafio da norma estabelecida pelo anterior Governo), obrigam famílias inteiras a voltar para trás. Houve quem discordasse devido à inconsistência política, ou até flagrante ilegalidade à luz do direito europeu, de discriminações com base em nacionalidades.

Continuar a ler